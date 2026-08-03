Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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03.08.2026 12:00:00

Mark Zuckerberg Just Explained Why Iren Has an Edge Over Other Neoclouds

Great art isn't always realized in its time. Data-center company Iren (NASDAQ: IREN) looks like the ugly duckling as Nebius (NASDAQ: NBIS), Hut 8 (NASDAQ: HUT), and Terawulf (NASDAQ: WULF) sign lucrative, long-term deals with hyperscalers. Iren has made some deals, but none of them have been as exciting as the deal with Microsoft (NASDAQ: MSFT) way back in November.Meta Platforms (NASDAQ: META) Chief Executive Officer Mark Zuckerberg recently validated Iren's strategy when he discussed compute after reporting second-quarter results. It shows that Iren has been right all along to avoid making big deals, instead taking a cautious approach with its future capacity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Meta Platforms (ex Facebook) 489,25 1,31% Meta Platforms (ex Facebook)

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