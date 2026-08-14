Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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14.08.2026 12:00:00
Mark Zuckerberg Just Said That Everyone Will Have "An Exceptionally Capable Personal Agent." These 3 AI Stocks Will Benefit
Meta Platforms (NASDAQ: META) Chief Executive Officer Mark Zuckerberg recently released a manifesto that outlines how the company will harness artificial intelligence (AI) and where he believes the industry is heading. It contained details on national security, job growth, and the balance of power. There also happened to be a golden nugget for investors who are looking for ways to make money in AI and assess whether stocks can continue to go up.Zuckerberg believes everyone will have "an exceptionally capable personal agent," and that statement means that these three stocks should continue to rally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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