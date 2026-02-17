Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
17.02.2026 10:58:00
Mark Zuckerberg may be the latest California tycoon to buy in Miami’s ‘Billionaire Bunker’
Facebook billionaire Mark Zuckerberg has reportedly snapped up an extraordinary waterfront mansion on Miami’s infamous Billionaire Bunker.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
