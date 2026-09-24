Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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24.09.2026 06:37:50

Mark Zuckerberg Says Muse Will Stay Free for 'a Huge Number of Tokens': Walmart, Sephora, Best Buy and More Sign on to Power Shopping

This article Mark Zuckerberg Says Muse Will Stay Free for 'a Huge Number of Tokens': Walmart, Sephora, Best Buy and More Sign on to Power Shopping originally appeared on Benzinga.com

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21.08.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.08.26 Walmart Buy UBS AG
21.08.26 Walmart Kaufen DZ BANK
21.08.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
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Walmart 97,27 0,30% Walmart

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Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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