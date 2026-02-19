Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.02.2026 12:35:26
Mark Zuckerberg testifies in social media addiction trial
Google and Mark Zuckerberg's Meta have been accused of deliberately making platforms addictive to children and harming their mental health.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
