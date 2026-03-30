Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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30.03.2026 18:33:14
Mark Zuckerberg Wealth Suffers Large Fall After Court Rulings: Meta Founder Worth $46 Billion Less In 2026
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