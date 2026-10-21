Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.10.2026 11:28:07
Mark Zuckerberg Will Announce Muse on Meta Glasses Soon? Crypto Bettors Say Don't Hold Your Breath
This article Mark Zuckerberg Will Announce Muse on Meta Glasses Soon? Crypto Bettors Say Don't Hold Your Breath originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
22.10.26
|FirstFT: Meta rekindles AI spending fears (Financial Times)
|
22.10.26
|FirstFT: Meta rekindles AI spending fears (Financial Times)
|
22.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP 3: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP 2: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 940 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur mit Umzugsdrohung durch (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|577,80
|-7,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.