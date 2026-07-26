Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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26.07.2026 15:00:00

Mark Zuckerberg's Meta Is Also One of CoreWeave's Biggest Customers, in a Deal Worth $35 Billion Through 2032. That Didn't Stop CoreWeave Shares From Sinking on Meta's Own Cloud News.

Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) have been in free-fall mode lately, losing 35% of their value over the past three months, as investors have been concerned about the neocloud infrastructure provider's aggressive spending to build dedicated artificial intelligence (AI) infrastructure.CoreWeave stock received another jolt earlier this month after reports emerged that Meta Platforms (NASDAQ: META), one of its key customers, plans to sell its excess AI data center capacity. It was easy to see why that was the case, but I think that investors are underestimating the AI infrastructure specialist's long-term prospects.Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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CoreWeave 63,20 -10,92% CoreWeave
Meta Platforms (ex Facebook) 523,50 -1,86% Meta Platforms (ex Facebook)

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