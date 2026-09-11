Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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11.09.2026 06:37:01
Mark Zuckerberg's Meta Is Charging Consumers for a Personal AI Agent for the First Time. Here's What $20 and $100 a Month Could Add to Revenue.
Meta Platforms (NASDAQ:META) launched Muse on Sept. 8 -- a personal artificial intelligence (AI) agent that can send emails, book travel, fill out forms, and negotiate on your behalf. The app is free, but heavier users can pay $20 or $100 a month for more capacity.
Muse is the company's first personal AI agent, and the paid plans mark the first time Meta has charged consumers for one.
Advertising made up about 98% of Meta's $60.8 billion in second-quarter revenue. How much could $20 and $100 subscriptions add to a machine like that?
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Aktien in diesem Artikel
|Agent Inc. Registered Shs
|650,00
|0,00%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|558,90
|0,68%
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