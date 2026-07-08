Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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08.07.2026 20:46:00

Mark Zuckerberg's Meta Is Entering What Could Be a $2 Trillion Cloud Market. CoreWeave Stock Fell 14% on the News.

Meta Platforms (NASDAQ: META) hasn't had the best performance thus far in 2026, as the stock has fallen nearly 7% as of this writing. But a recent announcement from CEO Mark Zuckerberg's company could reignite investor enthusiasm for some.On July 1, Bloomberg reported Meta was planning to sell access to artificial intelligence (AI) computing power and models. That was enough to send Meta's stock price up 8.6% the following trading day. For cloud computing provider CoreWeave (NASDAQ: CRWV), however, the story was different.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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