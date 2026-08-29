Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.08.2026 10:45:00
Mark Zuckerberg's Meta Just Open-Sourced Its Most Powerful AI Model to Take on OpenAI and Anthropic. Should Investors Watch Meta's AI Spending Closely?
Meta Platforms (NASDAQ: META) is once again releasing some of its artificial intelligence (AI) models with open weights, allowing developers to download and modify them.The company released Muse Glimmer, a 30-billion-parameter model, on Aug. 10. However, as of Aug. 25, the company had not yet released the weights for its more powerful flagship model, Muse Spark 1.2.So, does Meta Platforms' heavy investment in AI infrastructure make sense if it plans to make more of its AI models publicly available?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|498,80
|1,69%
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