Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.11.2026 05:11:01
Mark Zuckerberg’s Meta Platforms Is Pouring Up to $145 Billion Into AI This Year. Investors Should Watch This 1 Number.
Mark Zuckerberg founded Facebook in his Harvard dorm room in 2004. It didn't take long to grow the social media platform into one of the most powerful technology enterprises on Earth. Called Meta Platforms (NASDAQ:META) today, it sports a market capitalization of $1.6 trillion.
That sort of value creation should force investors to always give Zuckerberg free rein over his vision and how he directs the company's financial resources and talent. This is true even though recent blunders, like the metaverse project, haven't panned out. The ”Magnificent Seven” stock is up more than 1,500% since the initial public offering (as of Nov. 17), so his actions have clearly benefited shareholders.
It's much harder now to believe that Zuckerberg is following the right strategic path. Meta will invest up to $145 billion in capital expenditures (capex) in 2026, with spending likely to be much higher next year. This has turned free cash flow negative and led to a pause in share buybacks.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|510,20
|-6,40%
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