Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
20.08.2026 11:51:00
Mark Zuckerberg's Meta Saw Free Cash Flow Plunge 91% to Just $784 Million as AI Spending Ballooned. Here's Why That Should Worry Investors.
Meta Platforms' (NASDAQ: META) second-quarter numbers tell a strange story: The business itself is booming, but so much of its cash flow is being consumed by its AI build-out that there's little left over.Free cash flow fell 91% year over year to just $784 million, even as revenue jumped and operating cash flow exceeded $31 billion. That combination should make long-term investors pause. Meta reported Q2 revenue of about $60.8 billion, up 28%, with advertising sales rising 27% as AI tools improved ad targeting and content recommendations. Operating cash flow grew 25% to $31.86 billion, which is exactly what you want to see from a strong platform business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|468,30
|0,07%
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