Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.09.2026 16:50:00
Mark Zuckerberg's Net Worth Jumped $13 Billion in a Week as Meta Stock Extended Its Rally
In addition to being the founder and CEO of Meta Platforms (NASDAQ: META), Mark Zuckerberg is the social media company's largest individual shareholder, owning about 13% of the company. That means his wealth is heavily tied to Meta's stock performance, which has been trending up over the past few weeks.
Meta stock saw a mini rally from Aug. 31 through Sept. 4, gaining 8%. That increased Zuckerberg's net worth from $206 billion to $219 billion, according to Bloomberg -- not bad for a week's work. Meta had been having a rough year, but a few pieces of good news have sparked a partial recovery.
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|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|561,70
|6,28%
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