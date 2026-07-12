Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.07.2026 23:06:12
Mark Zuckerberg’s Net Worth Jumps as Meta Stock Gains Momentum
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