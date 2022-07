Marke verkauft im ersten Halbjahr 2022 weltweit 716.720 Fahrzeuge: Renault erzielt Erfolge bei Elektroautos und werthaltigen Verkäufen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Die Marke Renault hat im ersten Halbjahr 2022 weltweit 716.720 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft (2021: 858.634), was einem Marktanteil von 4,0 Prozent entspricht. In einem schwierigen Marktumfeld konnte die Marke wesentliche Ziele des Strategieplans Renaulution erreichen und erzielte wichtige Fortschritte im Markt für Elektrofahrzeuge sowie bei hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen. Die Renault E-Tech-Palette mit rein batteriebetriebenen Modellen und Hybridfahrzeugen machte im ersten Halbjahr 2022 insgesamt 36 Prozent der Renault Pkw-Verkäufe in Europa aus (1. Halbjahr 2021: 26 Prozent). Das neue rein elektrische Kompaktmodell Megane E-Tech Electric erzielte seit Marktstart bereits 20.000 Bestellungen.