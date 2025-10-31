|
31.10.2025 06:31:28
Markel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Markel präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 59,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 66,25 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,37 Milliarden USD – eine Minderung von 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,61 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
