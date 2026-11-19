Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
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19.11.2026 06:18:52
Markel Group Increases Share Repurchase Authorization By $2.5 Bln
(RTTNews) - Markel Group Inc. (MKL), an insurance and diversified investment company, on Wednesday announced that its Board of Directors approved a $2.5 billion increase to its existing share repurchase authorization.
The repurchase program has no expiration date and may be terminated by the Board at any time.
The timing and amount of repurchases will depend on market conditions, capital needs and other factors.
The program does not obligate the company to repurchase any specific number of shares.
Markel Group Inc. closed trading 0.89% lesser at $1,940.17 on the New York Stock Exchange. Overnight, the stock traded 0.51% higher at $1950.
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