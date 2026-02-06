Markel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Markel ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Markel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,75 USD, nach 38,74 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Markel mit einem Umsatz von insgesamt 4,22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 169,22 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 199,32 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Markel im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,59 Milliarden USD im Vergleich zu 16,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at