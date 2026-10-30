Markel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Markel präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 59,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Markel mit einem Umsatz von insgesamt 3,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at