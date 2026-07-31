Markel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Markel hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 92,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Markel 49,67 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 5,19 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,60 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at