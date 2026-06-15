Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
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15.06.2026 19:44:02
Markel vs. Skyward: Which Specialty Insurance Stock Is a Better Buy in 2026?
Insurance stocks can be low volatility growers that offer good income, too. Yet even in the stodgy insurance business, choosing between a seasoned industry leader and an aggressive newcomer is a classic investor dilemma. You might find that Markel Group (NYSE:MKL) and Skyward Specialty Insurance Group (NASDAQ:SKWD) offer two very different paths to growth.Markel is often compared to a smaller version of a massive conglomerate due to its focus on both underwriting and equity investing. Skyward Specialty Insurance Group is a fast-growing player targeting specific, underserved niches in the market. Investors often weigh these two when deciding between a diversified, established giant and a nimble, high-growth newcomer.Markel functions as a diverse financial holding company with a primary focus on the specialty insurance industry. It operates sixty-two offices across sixteen countries, serving diverse markets in the United States, Bermuda, and international regions. You should be aware that the top five independent brokers accounted for roughly 37% of gross premiums in 2025, which creates a significant reliance on a few key partners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.04.26
|Ausblick: Markel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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