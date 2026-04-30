Markel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Markel hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 18,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Markel im vergangenen Quartal 2,82 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Markel 3,40 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at