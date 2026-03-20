Marker Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marker Therapeutics lud am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen USD – eine Minderung von 51,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.

Marker Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,790 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,59 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,55 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at