Marker Therapeutics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marker Therapeutics -0,120 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at