Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.04.2026 19:15:00
Market Crash: Is This the Best Time to Load Up on Cryptocurrency?
It's tough times out there for cryptocurrency investors. All the big names -- including both Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH) -- are down at least 25% for the year. And more speculative names are down as much as 40%.In short, what started as a dip has now become a full-blown market crash. So, are there any cryptocurrencies you should be looking to buy right now?The first thing you need to know is that crypto is highly cyclical, typically trading in four-year cycles of boom and bust. Three really good years are followed by one really bad year. And then the cycle renews.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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