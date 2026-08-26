NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 19:20:53
Market Indexes Hold Flat as Wall Street Waits on Nvidia
Wednesday's inflation reading came in slightly above expectations, and Wall Street shrugged. American stock markets are calm today as investors prepare for Nvidia (NASDAQ: NVDA) reporting Q2 2027 results after this evening's closing bell.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is essentially unchanged, up 0.02% as of 11:59 a.m. ET. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 0.12% and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) has slipped 0.21%, putting a three-session winning streak at risk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:34
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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18:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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