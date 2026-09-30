Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktie im Blick
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30.09.2026 14:22:47
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Deutsche Telekom-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben EU-Mitgliedstaaten eine Entschärfung des Zeitplans der Europäischen Kommission für den verpflichtenden Austausch von Netzkomponenten von Anbietern wie Huawei und ZTE vorgeschlagen. Davon würden laut dem Artikel vor allem die Telekom und Vodafone profitieren.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 14:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 26,14 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 7,50 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 460 523 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 2,4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 05.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 07:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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