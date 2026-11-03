Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 09:57 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 40,56 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,08 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155 038 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 3,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC



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