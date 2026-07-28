Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Rating im Fokus
|
28.07.2026 15:04:46
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:48 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 46,59 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30,94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 667 630 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 17,0 Prozent ein. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:00
|Tesla, Alphabet, SK Hynix, SAP, Mercedes-Benz - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
14:22
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12:26