Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:48 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 46,59 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30,94 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 667 630 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 17,0 Prozent ein. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.