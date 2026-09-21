Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Experten-Einschätzung
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21.09.2026 11:49:47
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Der Schmerz geht weiter", überschrieb Stephen Reitman seinen am Montag vorliegenden Kommentar zur Gewinnwarnung. Der 18. September sei nicht gerade ein Glückstag für die VW-Anleger. Denn vor elf Jahren an diesem Tag sei die US-Klage wegen des Diesel-Skandals bekannt geworden, der VW seitdem mehr als 32 Milliarden Euro gekostet habe. Noch längeren Einfluss hätten aber einige darauf folgende, verheerende Fehlentscheidungen innerhalb des Konzerns gehabt. Als Zyniker könnte man sagen, dass die massive Gewinnwarnung immerhin die Dringlichkeit von Maßnahmen wie dem Abbau von 50.000 Stellen deutlicher mache.
Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 75,90 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 31,75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 468 202 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 23:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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