Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Bewertung aufgenommen
|
09.03.2026 11:41:00
'Market-Perform': Bernstein hat Bewertung von Nordex aufgenommen - Aktie im Minus
Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 40,20 Euro.
/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex,Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|41,38
|1,57%
