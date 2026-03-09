Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Bewertung aufgenommen 09.03.2026 11:41:00

'Market-Perform': Bernstein hat Bewertung von Nordex aufgenommen - Aktie im Minus

'Market-Perform': Bernstein hat Bewertung von Nordex aufgenommen - Aktie im Minus

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen.

Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 40,20 Euro.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Nordex-Aktie in rot: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
