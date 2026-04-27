Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Rating im Fokus 27.04.2026 11:19:47

Market-Perform für Continental-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für Continental-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Continental-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin erläuterte am Freitag, warum steigende Rohstoffpreise die Anleger im Reifensektor nicht erschüttern sollten, auch wenn kurzfristig etwas konservativere Annahmen angebracht seien. Vor einigen Jahren hätten die Branchenwerte in einer ähnlichen Phase schon einmal gut abgeschnitten und hinsichtlich der Bewertung Höhepunkte erreicht. Er glaubt, dass sie ihre Widerstandskraft und Preismacht wieder unter Beweis stellen werden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:03 Uhr um 0,8 Prozent auf 65,14 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 29 312 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 4,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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