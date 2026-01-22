DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 22.01.2026 09:33:06

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 46,55 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 122 488 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 0,4 Prozent nach. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: AIF,Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten