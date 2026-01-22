Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst Alex Irving hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Die Logistikbranche dürfte das Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containeraufkommens um rund 4 Prozent und des internationalen Luftfrachtaufkommens um rund 5 Prozent abgeschlossen haben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Die Risiken einer vollständigen Erholung nähmen allerdings zu und könnten die Erträge belasten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 46,55 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 122 488 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 0,4 Prozent nach. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

