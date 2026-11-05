DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Experten-Analyse 05.11.2026 10:07:47

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 60,20 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 21,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 199 820 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 34,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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