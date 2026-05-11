E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktie bewertet
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11.05.2026 13:52:51
Market-Perform für EON SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine Übernahme der britischen OVO Energy biete gewisse Synergieeffekte, sei allerdings kein Game-Changer für die Anlagestory, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von EON SE legte um 13:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 18,19 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 803 250 EON SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 16,2 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.05.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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