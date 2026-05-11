Market-Perform für EON SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat sich das EON SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine Übernahme der britischen OVO Energy biete gewisse Synergieeffekte, sei allerdings kein Game-Changer für die Anlagestory, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von EON SE legte um 13:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 18,19 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 803 250 EON SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 16,2 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.