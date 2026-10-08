Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. An der Prognose für 2026 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach der Mitteilung des Dax-Konzerns über den Personalwechsel an der Unternehmensspitze. Die stärkere Ausrichtung des Dialysedienstleisters auf Wachstum sei vielversprechend, jedoch werde die größte Herausforderung darin bestehen, dies vor dem Hintergrund eines strukturell zunehmend schwierigen Endmarktes für Dialyse zu erreichen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 36,72 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 350 383 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 6,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC





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