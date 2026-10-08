Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Papier unter der Lupe 08.10.2026 12:07:47

Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Market-Perform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. An der Prognose für 2026 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach der Mitteilung des Dax-Konzerns über den Personalwechsel an der Unternehmensspitze. Die stärkere Ausrichtung des Dialysedienstleisters auf Wachstum sei vielversprechend, jedoch werde die größte Herausforderung darin bestehen, dies vor dem Hintergrund eines strukturell zunehmend schwierigen Endmarktes für Dialyse zu erreichen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 36,72 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 350 383 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 6,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Med

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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