Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktienempfehlung
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22.05.2026 13:22:47
Market-Perform für Henkel vz-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 13:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 65,92 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 13,71 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 59 236 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 2,1 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Aktien in diesem Artikel
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