Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Analyse im Blick
|
14.07.2026 12:04:47
Market-Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz vor den am 28. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. In dem Pre-Close-Call an diesem Morgen habe der Autobauer eine willkommene Portion Zuversicht geliefert, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstag. So dürfte die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Segment innerhalb der Jahreszielspanne liegen und die bereinigte Umsatzrendite im Segment Vans sollte sich am oberen Ende der Spanne bewegen. Auch der industrielle Free Cashflow dürfte im zweiten Quartal positiv ausfallen, wenn auch nicht so stark wie im ersten Quartal.
Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 44,86 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 717 886 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 20,1 Prozent nach. Am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
11:21
|Mercedes-Benz-Aktie steigt: Ungarn-Werk sorgt weiter für Rückenwind (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|Magyar lobt Mercedes-Werk als Symbol für Partnerschaft (dpa-AFX)