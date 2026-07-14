Market-Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz vor den am 28. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. In dem Pre-Close-Call an diesem Morgen habe der Autobauer eine willkommene Portion Zuversicht geliefert, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstag. So dürfte die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Segment innerhalb der Jahreszielspanne liegen und die bereinigte Umsatzrendite im Segment Vans sollte sich am oberen Ende der Spanne bewegen. Auch der industrielle Free Cashflow dürfte im zweiten Quartal positiv ausfallen, wenn auch nicht so stark wie im ersten Quartal.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 44,86 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 717 886 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 20,1 Prozent nach. Am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.