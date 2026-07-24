Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Bewertung im Blick
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24.07.2026 11:07:47
Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Positiv zu werten sei der bestätigte Zielkorridor für die operative Umsatzrendite 2026, auch wenn sich der Umsatzausblick des Autokonzerns eingetrübt habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:51 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 71,78 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 39,31 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 388 820 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 26,1 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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