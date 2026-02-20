Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Aktuelle Analyse im Blick 20.02.2026 13:58:50

Market-Perform von Bernstein Research für Heidelberg Materials-Aktie

Market-Perform von Bernstein Research für Heidelberg Materials-Aktie

Das Heidelberg Materials-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:41 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 207,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 165 477 Stück. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 6,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

