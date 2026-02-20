Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktuelle Analyse im Blick
|
20.02.2026 13:58:50
Market-Perform von Bernstein Research für Heidelberg Materials-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:41 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 207,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,74 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 165 477 Stück. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 6,9 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26