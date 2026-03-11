Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Aktieneinstufung 11.03.2026 12:22:47

Market-Perform von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Henkel vz-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Henkel vz befand sich um 12:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 70,10 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 6,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 373 877 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

