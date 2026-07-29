Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktienanalyse
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29.07.2026 14:07:47
Market-Perform von Bernstein Research für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 13:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,71 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,90 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 745 943 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 16,8 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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