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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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27.04.2026 09:31:39

MARKET TALK/BASF erhöht Preise für Kunststoffadditive erneut

Wegen der erheblich gestiegenen Kosten für Rohstoffe sowie Energie und Logistik infolge des Iran-Konflikts hebt BASF die Preise für Kunststoff-Additive abermals an. Antioxidantien, Prozessstabilisatoren und Lichtstabilisatoren für Kunststoffanwendungen werden per sofort um bis zu 25 Prozent teurer, teilte der Chemiekonzern mit. Schon im März hatte BASF die Preise erhöht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

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