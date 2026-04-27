MARKET TALK/BASF erhöht Preise für Kunststoffadditive erneut

Wegen der erheblich gestiegenen Kosten für Rohstoffe sowie Energie und Logistik infolge des Iran-Konflikts hebt BASF die Preise für Kunststoff-Additive abermals an. Antioxidantien, Prozessstabilisatoren und Lichtstabilisatoren für Kunststoffanwendungen werden per sofort um bis zu 25 Prozent teurer, teilte der Chemiekonzern mit. Schon im März hatte BASF die Preise erhöht.

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April 27, 2026 03:31 ET (07:31 GMT)