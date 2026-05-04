Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 11:26:40

MARKET TALK/Bernstein: EU könnte Eskalation bei US-Autozöllen entschärfen

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Eskalation bei Autozöllen könnte nach Einschätzung von Bernstein durch eine beschleunigte Abschaffung der Zölle auf US-Industriegüter seitens der EU entschärft werden. Sollten die US-Einfuhrzölle auf EU-Fahrzeuge für die restlichen acht Monate des Geschäftsjahres 2026 und für das gesamte Geschäftsjahr 2027 jedoch von aktuell 15 auf 25 Prozent steigen, dürfte das operative Ergebnis der Hersteller größtenteils im zweistelligen Prozentbereich belastet werden.

Für das EBIT im Automobilgeschäft von BMW rechnen die Analysten für 2026 mit einer Belastung von zusätzlichen 12,1 Prozent und für 2027 mit 15 Prozent. Bei Mercedes sehen sie 2026 Belastungen des bereinigten EBIT im Pkw-Geschäft in Höhe von 14 Prozent bzw. 2027 von fast 18 Prozent, beim EBIT des VW-Konzerns erwarten sie 9 Prozent und 11 Prozent und bei Porsche in diesem Jahr 16 Prozent und im nächsten Jahr 21 Prozent. Bei Stellantis rechnen sie mit EBIT-Belastungen von 21 Prozent bzw. 19 Prozent. Sollte sich der höhere Zollsatz jedoch als dauerhafter erweisen, erwarten die Analysten von Bernstein, dass die Automobilhersteller versuchen werden, mindestens die Hälfte der ihnen entstehenden zusätzlichen Belastung wieder hereinzuholen. Dies würde unweigerlich Fragen zur Nachfrageelastizität bei höheren Preisen aufwerfen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 05:26 ET (09:26 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
08:16 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Stellantis Buy UBS AG
22.04.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stellantis 6,21 -0,05% Stellantis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen