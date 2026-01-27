MARKET TALK/BP sollte Zugang für Investoren zu Chairman verbessern - So Barclays

(Technische Widerholung)

BP sollte den Zugang für Investoren zu seinem Chairman im Rahmen einer veränderten Kommunikation verbessern, schreibt die Barclays-Analystin Lydia Rainforth. "In der jetzigen Phase des Lebenszyklus von BP ist es zwar wichtig, nur mit Großaktionären zu sprechen - es ist aber auch ein Signal für eine Denkweise, die möglicherweise zu traditionell und nicht transformativ ist", meint sie. Eine wachsende Zahl von Unternehmensführern wende sich zudem Podcasts zu, um ein breiteres Publikum zu erreichen, sagt sie. Die Aktie von BP steigt um 0,8 Prozent auf 448,35 Pence.

