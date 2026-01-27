27.01.2026 17:35:39

MARKET TALK/BP sollte Zugang für Investoren zu Chairman verbessern - So Barclays

(Technische Widerholung)

BP sollte den Zugang für Investoren zu seinem Chairman im Rahmen einer veränderten Kommunikation verbessern, schreibt die Barclays-Analystin Lydia Rainforth. "In der jetzigen Phase des Lebenszyklus von BP ist es zwar wichtig, nur mit Großaktionären zu sprechen - es ist aber auch ein Signal für eine Denkweise, die möglicherweise zu traditionell und nicht transformativ ist", meint sie. Eine wachsende Zahl von Unternehmensführern wende sich zudem Podcasts zu, um ein breiteres Publikum zu erreichen, sagt sie. Die Aktie von BP steigt um 0,8 Prozent auf 448,35 Pence.

Diese Meldung wurde mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung dieser Meldung betrachtet werden. Bitte senden Sie eine E-Mail an service@dowjones.com, wenn Sie Anmerkungen zu dieser Übersetzung haben.

DNCO20260127005146

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 11:36 ET (16:36 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen