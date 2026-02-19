Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

19.02.2026 12:26:41

MARKET TALK/Knorr-Bremse-CFO: Auch größerer Zukauf im Signaling-Geschäft möglich

Knorr-Bremse könnte nach der Übernahme der Schweizer Duagon auch weitere Assets im Rail-Geschäft um Leit- und Sicherungstechnik zukaufen. "Wir könnten im Signaling-Geschäft in Europa ergänzend zu Duagon weiter zukaufen", sagte Finanzvorstand Frank Markus Weber im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Dabei seien kleinere und auch ein größerer Zukauf bei Signaling vorstellbar. Konkrete Details zu möglichen Zielen nannte der Manager nicht. Der Münchener Konzern hatte die Übernahme von Duagon im September 2025 angekündigt. Der Kaufpreis lag bei rund 500 Millionen Euro zusätzlich einer möglichen Erfolgsprämie.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 06:27 ET (11:27 GMT)

