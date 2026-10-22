Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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22.10.2026 08:20:41

MARKET TALK/Sartorius: Bioanalytik und Zukäufe treiben Laborgeschäft

Mit Erlösen von 524 Millionen Euro hat sich die Laborsparte in den ersten neun Monaten als verlässlicher Wachstumsträger bei Sartorius erwiesen. Der Aufschwung speiste sich aus einer Kombination aus stabilem Verbrauchsmittelgeschäft, vorgezogenen Kundenprojekten und einer kräftigen Nachfrage nach Geräten aus der Bioanalytik. Vor den dämpfenden Effekten der US-Zollrückerstattungen legte der Spartenumsatz währungsbereinigt um 8,3 Prozent zu; inklusive der Kundenkompensationen wuchs das Geschäft währungsbereinigt um 7,5 Prozent und nominal um 5,9 Prozent. Den Boden für diesen Expansionskurs bereitete nicht zuletzt der im Vorjahr getätigte Zukauf des Mikrogewebe-Entwicklers Mattek, dessen Integration 1,9 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)

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Sartorius AG St. 222,00 2,30% Sartorius AG St.
Sartorius AG Vz. 279,10 2,57% Sartorius AG Vz.

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