Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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22.10.2026 08:20:41
MARKET TALK/Sartorius: Bioanalytik und Zukäufe treiben Laborgeschäft
Mit Erlösen von 524 Millionen Euro hat sich die Laborsparte in den ersten neun Monaten als verlässlicher Wachstumsträger bei Sartorius erwiesen. Der Aufschwung speiste sich aus einer Kombination aus stabilem Verbrauchsmittelgeschäft, vorgezogenen Kundenprojekten und einer kräftigen Nachfrage nach Geräten aus der Bioanalytik. Vor den dämpfenden Effekten der US-Zollrückerstattungen legte der Spartenumsatz währungsbereinigt um 8,3 Prozent zu; inklusive der Kundenkompensationen wuchs das Geschäft währungsbereinigt um 7,5 Prozent und nominal um 5,9 Prozent. Den Boden für diesen Expansionskurs bereitete nicht zuletzt der im Vorjahr getätigte Zukauf des Mikrogewebe-Entwicklers Mattek, dessen Integration 1,9 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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|14:40
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|Deutsche Bank AG
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|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|Sartorius vz. Buy
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|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
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|DZ BANK
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|Bernstein Research
|06.01.25
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG St.
|222,00
|2,30%
|Sartorius AG Vz.
|279,10
|2,57%
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