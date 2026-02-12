Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.02.2026 08:57:44
MARKET TALK/Siemens-Airport-Logistik dürfte bis zu 200 Mio Euro Buchgewinn bringen
Siemens rechnet aus dem Verkauf seines Airport-Logistik-Geschäfts an Vanderlande nach Darstellung von Finanzvorstand Ralf Thomas mit einem Buchgewinn in der Größenordnung zwischen 150 und 200 Millionen Euro im laufenden zweiten Geschäftsquartal, wie der Manager vor Journalisten sagte. Siemens hatte den Verkauf im vergangenen Oktober angekündigt, das Closing fand vor wenigen Tagen statt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
|
10.11.25
|Ausblick: Shoulder Innovations stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Shoulder Innovations verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.09.25
|Ausblick: Shoulder Innovations präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Siemens AG
|11:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
|13,36
|-2,62%
|Siemens AG (spons. ADRs)
|122,00
|-8,27%
|Siemens AG
|248,05
|-5,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street notiert im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.