MARKET TALK/Siemens-Airport-Logistik dürfte bis zu 200 Mio Euro Buchgewinn bringen

Siemens rechnet aus dem Verkauf seines Airport-Logistik-Geschäfts an Vanderlande nach Darstellung von Finanzvorstand Ralf Thomas mit einem Buchgewinn in der Größenordnung zwischen 150 und 200 Millionen Euro im laufenden zweiten Geschäftsquartal, wie der Manager vor Journalisten sagte. Siemens hatte den Verkauf im vergangenen Oktober angekündigt, das Closing fand vor wenigen Tagen statt.

February 12, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)