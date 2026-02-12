Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

12.02.2026 08:57:44

MARKET TALK/Siemens-Airport-Logistik dürfte bis zu 200 Mio Euro Buchgewinn bringen

Siemens rechnet aus dem Verkauf seines Airport-Logistik-Geschäfts an Vanderlande nach Darstellung von Finanzvorstand Ralf Thomas mit einem Buchgewinn in der Größenordnung zwischen 150 und 200 Millionen Euro im laufenden zweiten Geschäftsquartal, wie der Manager vor Journalisten sagte. Siemens hatte den Verkauf im vergangenen Oktober angekündigt, das Closing fand vor wenigen Tagen statt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)

11:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:24 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Siemens Buy UBS AG
