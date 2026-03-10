Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
10.03.2026 23:29:59
Market Volatility Rises as Energy Prices Surge and CPI Looms
Think the stock market in 2026 is starting to feel less like smooth sailing and more like whitewater rafting? You're not wrong.All three major indexes are down year to date, with the Dow Jones Industrial Average down 0.2%, the S&P 500 off 0.4%, and the Nasdaq Composite down 1.8%.About the only index that's up -- and it's way up -- is the CBOE S&P 500 Volatility Index (VOLATILITYINDICES: ^VIX), or VIX, which measures overall market volatility. It's up a whopping 67% year to date as of this writing, and it could go even higher in the coming days as energy prices surge and the February Consumer Price Index (CPI) looms. Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
